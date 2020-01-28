Фотофакт: в Москве рекламируют распродажу белорусских товаров с портретом Лукашенко

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Нефть нефтью, политика политикой, а российские коммерсанты свое дело знают. На подъездах домов в спальных районах Москвы мы заметили объявления о распродаже одежды и обуви из Беларуси. Причем в центре объявлений размещен портрет президента Беларуси, который показывает лайк.

Что же рекламируют с помощью Александра Лукашенко? Обещают распродавать фабричные вещи: демисезонные куртки, дубленки, ботинки, домашние тапочки. При этом подробно расписаны преимущества белорусских товаров. Например, кожа витебских ботинок «Марко» не засаливается, а подошла у них - антилед. Дубленка же - из «высококачественного меха ягненка», а длину рукава можно отрегулировать, «просто повернув рукав».

Мало того, продавцы обещают большие скидки. В частности, кожаную мужскую курку фирмы «Дисвея» можно купить всего за 10,5 тыс. российских рублей (353 бел. руб.), а ботинки - за 2,9 тыс. рос. руб. (98 бел. руб.).