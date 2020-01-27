9 мая Александр Лукашенко будет на Красной площади в Москве

Изменить размер текста: A A

О том, что белорусский президент в День Победы будет находиться на праздничных мероприятиях в Москве, агентство РИА Новости сообщило, ссылаясь на слова Дмитрия Мезенцева, российского посла в Беларуси.

Так, по словам Мезенцева Александр Лукашенко ответил согласием на приглашение Владимира Путина поучаствовать в параде Победы. Напомним, праздничные мероприятия в российской столице пройдут 9 мая 2020 традиционно на Красной площади.

Кстати, на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне российский президент пригласил всех глав стран-участниц ОДКБ. Также ранее сообщалось, что в параде Победы будет участвовать и военный контингент всех государств, участвующих в Организации Договора о коллективной безопасности. А именно: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России.