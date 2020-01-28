2020-01-28T09:33:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Снега нет, зато елки есть: в Лоеве сделали оригинального «снеговика»

В ближайшие дни передают метели, но к выходным станет еще теплее
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Лоеве сделали оригинального «снеговика»В Лоеве сделали оригинального «снеговика»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Оригинальную уличную фигуру изготовили в райцентре Лоев. Человечек, похожий одновременно и на снеговика, и на Деда Мороза, и на клоуна, изготовлен из еловых веток. При этом человечка - в шляпе, в очках и, конечно, в перчатках - посадили на велосипед. Пусть снеговиков этой бесснежной зимой не слепишь, зато елочный человечек не растает.

Кстати, снег и даже метели прогнозируют в ближайшие дни в Беларуси. Правда, морозов по-прежнему не ожидается, а в первый день февраля обещают даже повышение температуры - до плюс 8 градусов.

В Лоеве сделали оригинального «снеговика» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Лоеве сделали оригинального «снеговика»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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