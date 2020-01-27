Смертельное ДТП Peugeot с трактором: погиб водитель иномарки

После столкновения иномарка оказалась в кювете, где врезалась в дерево. Фото: МВД.

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Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 27 января, на территории Круглянского района, что на Могилевщине. Об этом пресс-служба МВД сообщила на официальном сайте ведомства.

Авария произошла утром, примерно в 08.00 часов, на автотрассе направлением Толочин – Круглое – Вишов. Известно, что легковым «Пежо» управлял 33-летний житель областного центра. По неустановленной причине могилевчанин допустил столкновение с попутным трактором «Беларус 82.1», тянувшим кормораздатчик.

– После столкновения седан оказался за пределами дороги, выехал в кювет, где врезался в придорожное дерево. Водитель иномарки от полученных в ДТП травм скончался на месте аварии, – пояснили в пресс-службе.

По факту проводится проверка.

Как сообщили в ГАИ, с начала года на дорогах Могилевской области уже погибли 9 человек и еще 38 получили травмы различной тяжести.