2020-01-27T22:03:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гродненец в клубе украл бильярдные шары и подарил их другу

За пьяную «самодеятельность» ему грозит уголовная ответственность
Надежда БУТОВИЧ
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Кража бильярдных шаров в Гродно. Фото: pixabay.com.Кража бильярдных шаров в Гродно. Фото: pixabay.com.
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В милицию обратилось руководство одного из игорных заведений Гродно. Сообщалось, что гости бильярдного клуба, после мероприятия ушли из заведения, присвоив «казенное» имущество. Об этом пресс-служба областного УВД сообщила на официальном сайте.

В ходе разбирательства оперативники выяснили, что в бильярдном зале отдыхала компания друзей 49-летнего гродненца, праздновавшего очередной день рождения.

– Играли, выпивали, в общем-то, вели себе соответственно. А когда время закончилось, гродненец собрал со стола все бильярдные шары, сложил их в коробку и вручил «подарок» своему выпившему товарищу. А тот забрал все и унес домой, – рассказали в УВД.

Общая сумма украденного – около 350 белрублей за 16 шаров. Дело передано на правовую оценку, главным подозреваемым в краже проходит именинник, ранее он не был судим.

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Гродненец в клубе украл бильярдные шары и подарил их другу
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