В Польше вынесли приговор белорусу, который стрелял в офисе Reuters в Гдыне

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Районный суд Гдыни 27 января вынес приговор по громкому делу о стрельбе в офисе медиакомпании Thomson Reuters. Напомним, все произошло в ноябре 2017-го. Степан Свидерский, 32-летний белорус родом из Гродно, вступил в конфликт с охранником офиса, где он работал. По версии прокуратуры, мужчина принес на работу футляр с оружием - пистолетом Glock. Охраннику это не понравилось, Степан решил оспорить - дошло до перепалки, которая закончилась стрельбой >

Суд посчитал, что в этой ситуации выстрелы представляли собой угрозу жизни и здоровью охранника. Белоруса осудили на один год лишения свободы с отсрочкой на три года, сообщает Dziennik Baltycki. Санкция статьи подразумевала срок до 3 лет тюрьмы.

- Поступая согласно требованиям закона и здравому смыслу, оружие я всегда держал при себе. Это происшествие началось с того, что оружие, которое было спрятано в лежащем передо мной футляре, пока я надевал куртку, взял в руки другой человек, - так объяснял происшествие Степан Свидерский.

Известно, что Степан занимается спортивной стрельбой. В суде он настаивал на том, что намерения угрожать кому-либо у него не было, а в момент, когда завязался конфликт, его пистолет просто хотел посмотреть кто-то из коллег.

После задержания прокуратура выставила Степану обвинение в угрозе убийством, за что ему могло бы грозить до 25 лет заключения. В феврале прошлого года обвинение изменили на создание ситуации, угрожающей жизни и здоровью.

Приговор в законную силу не вступил, прокурор и защита могут подать в суд апелляцию.