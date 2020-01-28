МВД переходит на балльную систему оценки работы сотрудников

Министр надеется, что милиционеры станут гуманнее и ближе к людям

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Глава МВД Юрий Караев заявил, что вводит балльную систему для своих сотрудников, чтобы милиционеры стали гуманнее и ближе к людям. Министр подписал документ о введении балльной системы оценки:

- Наверное, она не совершенна, мы пробуем ее, это попытка стать гуманнее и ближе к людям, - цитирует МВД Юрия Караева.

Он надеется, что балльная система будет на пользу всем. По словам министра, сотрудники милиции «должны быть примером для граждан, не нарушать служебную и личную дисциплину». Он подчеркнул, что ведомство работает «для людей, а не на какую-то статистику».

Караев поставил задачу ведомству «не гоняться за мелкими экономическими преступлениями, а выявлять крупный вред»:

- Главное, как мы защитили граждан, задержали ли преступников. Особенно в резонансных делах: разбои, тяжкие телесные и убийства. Люди ждут, что во всем справедливо разберутся и преступление не останется нераскрытым.

Министр также рассказал, что продолжается работа по корректированию законодательства:

- Какие-то статьи могут декриминализировать, некоторые будут носить предупредительно-профилактический и дифференцированный характер.