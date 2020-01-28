СК и ФБР расследуют дело об исчезновении 50 млн долларов

Несколько злоумышленников, в том числе жители постсоветских стран, причастны к незаконному возврату налогов

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Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о хищении с использованием компьютерной техники. Обвиняемый по этому уголовному делу контактировал с несколькими жителями постсоветских стран, причастными к незаконному возврату налогов на общую сумму более 50 млн долларов.

О подробностях СК пока не сообщает. Известно лишь о том, что белорусские следователи провели допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США. Можно сделать вывод, что главный обвиняемый - гражданин Штатов, бюджет этой же страны и лишился крупной суммы.

- Расследование уголовных дел продолжается, в рамках которого правоохранители Беларуси и США не прекращают обмен информацией, - сообщает СК в Telegram.