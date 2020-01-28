2020-01-28T11:29:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня в Минске разыграют крупные денежные суммы и путевки в пятизвездочный отель в Арабских Эмиратах

Обладателя 50 тысяч рублей определит белорусский скульптор и дизайнер Максим Петруль
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Главный приз разыграет белорусский скульптор и дизайнер Максим ПетрульГлавный приз разыграет белорусский скульптор и дизайнер Максим Петруль
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Сегодня, 28 января, состоится розыгрыш 138-го тура игры «Удача в придачу!». Претенденты на победу - покупатели магазинов «Евроопт», «Хит!» и онлайн-гипермаркета «Е-доставка», которые получили коды за покупки с «товарами удачи» с 13 по 26 января.

На кону - больше 10 тысяч призов, в том числе крупные денежные суммы: 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей. А еще - билеты в лето! Счастливчикам достанутся 10 путевок на двоих в пятизвездочный отель Bab Al Qasr Beach Resort & Spa 5* в Арабских Эмиратах!

Приезжайте в студию игры в минском гипермаркете на Казимировской, 6, чтобы увидеть все своими глазами, или смотрите розыгрыш призов в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18.20.

Желаем удачи!

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