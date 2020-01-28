Лукашенко - колхозам: «Верните долги»

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Президент Беларуси 28 января проводит совещание по исправлению ситуации в сельском хозяйстве Витебской области. Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.

- Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко считает, что выход из ситуации - существенная модернизация сельхозпредприятий региона.