2020-01-28T11:30:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко - колхозам: «Верните долги»

Президент проводит совещание по проблеме АПК Витебской области
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент призывает модернизировать АПКПрезидент призывает модернизировать АПКФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 28 января проводит совещание по исправлению ситуации в сельском хозяйстве Витебской области. Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.

- Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко считает, что выход из ситуации - существенная модернизация сельхозпредприятий региона.

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