В Беларуси вступил в силу обновленный Трудовой кодекс

Мужчины теперь могут уходить в отпуск после рождения ребенка

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Обновленный Трудовой кодекс, внесение поправок к которому подписал президент Беларуси, вступил в силу 28 января. Идея долгожданных новшеств была в том, чтобы максимально уравнять права женщин и мужчин в воспитании ребенка, защитить хороших работников, дать гарантии военнослужащим.

Среди новшеств, к примеру, возможность временного перевода работников от одного нанимателя к другому по соглашению сторон с гарантиями возврата на старую работу и сохранения уровня заработной платы.

Также в ТК появилась глава, регулирующая дистанционный труд. А мужчины теперь могут уходить в отпуск в течение шести месяцев после рождения ребенка на срок до 14 календарных дней, но без сохранения зарплаты. Кроме того, введено понятие «одинокий отец».

«КП» уже составляла топ-10 изменений в Трудовой кодекс Беларуси: это удаленка, продление контрактов, отпуск папам и другие новшества >