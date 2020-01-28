Продавец из Лиды подменил в магазине новый iPhone на свой старый

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Продавец одного из магазинов Лиды поменял iPhone, которым пользовался, на новый - той же марки и модели. У молодого человека была такая же коробка и аксессуары к телефону, которые он тоже заменил. Бэушный смартфон под видом нового продали покупателю.

Все бы ничего, но вдруг купленный iPhone сломался, и пришлось его сдавать в ремонт по гарантии. Однако в обслуживании покупателю отказали, потому что выяснилось, что смартфон с таким IMEI в продажу никогда не поступал и вообще в Беларусь не ввозился.

За дело взялись правоохранители и раскрыли нечестного продавца. Его обвинили по уголовной статье «Присвоение имущества лицом, которому оно вверено». Парню пришлось компенсировать магазину ущерб на сумму свыше 2,1 тысячи рублей. Молодого человека также ждет суд, сообщает Следственный комитет.