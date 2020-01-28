2020-01-28T13:54:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

У минчанина украли Audi Q5, которую он купил в Москве у воров

За машиной приехали законные владельцы авто и завели ее вторым ключом
Павел МИЦКЕВИЧ
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У минчанина украли Audi Q5, которую он купил в Москве у воровУ минчанина украли Audi Q5, которую он купил в Москве у воровФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Недавно житель белорусской столицы заявил в милицию о том, что у него похитили дорогое авто, которое он пригнал из Москвы. Там минчанин купил Audi Q5 2009 года выпуска всего за 10 тыс. долларов, в то время как цены на аналогичные авто в России начинаются с 13 тыс. долларов. Правда, владелицы, указанной в документах, покупатель не видел. Зато у продавца была выданная женщиной доверенность, которую приняли в регистрационном подразделении ГИБДД, зарегистрировали договор купли-продажи, машину переоформили и выдали белорусу транзиты.

Оказалось, что история немецкого премиума была в России непростой. Прежняя владелица авто - жительница Подмосковья - продала кроссовер краснодарской фирме по прокату авто. Машину взял в аренду мужчина и отправился на ней в Москву. В фирме сначала не тревожились - до тех пор, пока не узнали, что "немец" снят с учета и отправился в Беларусь.

Так вот, коммерсанты сами вычислили, где находится похищенное авто, приехали в Минск и без лишних слов забрали свою машину с помощью второго ключа. Новому владельцу даже сообщить об этом не удосужились. Теперь милиции предстоит разобраться в этой непростой ситуации и дать правовую оценку всем участникам драмы, сообщает МВД.

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