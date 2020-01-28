Молодым специалистам АПК могут дать отсрочку от призыва в армию

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В Беларуси проработают вопрос об отсрочке от призыва на срочную службу молодым специалистам агропромышленного комплекса. По неофициальной информации, такое поручение дал президент Александр Лукашенко. Чиновники должны «выработать оптимальный вариант», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

- Президент повторяет свое давнее поручение: продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5 - 2 месяца (из сферы АПК - зимой, всем остальным - летом), - говорится в сообщении. - То есть в оптимальный период отлучаться на военную подготовку. И реально научить - хотя бы в территориальной обороне служить при необходимости.

То есть речь идет о том, чтобы молодые специалисты АПК служили в резерве. Это предложение поступило от министра сельского хозяйства и продовольствия - президент согласился.