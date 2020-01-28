КП Беларусь
В минском аэропорту пассажиров на предмет коронавируса будут проверять на борту самолетов
Случаев коронавируса в Беларуси пока не зафиксировано
В минском аэропорту пассажиров на предмет коронавируса будут проверять дваждыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:
В Национальном аэропорту "Минск" будет организован двойной контроль прибывающих пассажиров. Медработники будут проверять на предмет инфицирования коронавирусом прямо на борту самолетов, рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
Пока, по его словам, случаев коронавируса в Беларуси не зафиксировано, передает belta.by.