В китайской провинции Хубэй сейчас 9 белорусов, двое из них просят помочь им уехать

Пять человек обратились в Минспорта и туризма с просьбой аннулировать туры в Китай

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Двое граждан Беларуси обратились в дипломатические ведомства с просьбой помочь им выехать из провинции Хубэй в Китае. Всего в этой провинции сейчас находятся девять белорусов, с пятью из них установлен телефонный контакт, рассказал замначальника управления Азии и Африки МИД Игорь Белый.

В то же время пять официальных заявлений от физлиц об аннуляции туров в Китай поступили в Министерство спорта и туризма Беларуси, передает belta.by. Как рассказал замминистра Михаил Портной, с каждым человеком персонально работает юрист, люди получат консультации. Ожидается, что скоро на сайте ведомства опубликуют рекомендации на этот счет.

По словам представителя министерства, ограничений на продажу туров в Китай нет, их могут ввести только по рекомендации ВОЗ или ООН. Ожидается, что в ведомстве примут решение рекомендовать белорусам воздержаться от поездок в Китай.