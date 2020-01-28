2020-01-28T15:29:36+03:00
Общество
КП Беларусь

"После 14-дневного наблюдения в своей стране": около трех тысяч китайцев вернутся в Беларусь в феврале

Это касается тех, кто приедет из эпидемиологически неблагополучных районов КНР
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Медики обсудили приезд китайских специалистов с Посольством КНР в Беларуси.Медики обсудили приезд китайских специалистов с Посольством КНР в Беларуси.Фото: Раиса ЮДИНА
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- Около трех тысяч китайцев вернутся в Беларусь в феврале, - привел цифры министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции по тематике коронавируса. - Сегодня совместно с Министерством образования и Министерством промышленности мы формируем списки (тех, кто вернется - Ред.). Мы встречались с послом Китайской Народной Республики и обсудили, что все, кто находился в эпидемиологически неблагополучных районах, смогут выехать из страны только после проведения карантинных мероприятий. Поэтому они вернутся с небольшим опозданием.

Это значит, что те, кто возвращается из Китая, 14 дней (именно столько длится инкубационный период коронавируса) будут находиться в Китае под присмотром. И только после этого, если вирус не проявится, им разрешат выехать из страны.

- Можем подтвердить, что случаев коронавируса в Беларуси нет, - сказал Владимир Караник. - Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме. Это касается и Национального аэропорта «Минск», и других пунктов пропуска.

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