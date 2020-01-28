Минспорта и туризма: "Запретить туры в Китай не можем, это нарушает Конституцию"

Еще пять человек хотят отменить туры и вернуть деньги

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- Поступило пять заявлений от физических лиц о возврате денежных средств и аннулировании туров в Китай, - сказал замминистра спорта и туризма Михаил Портной. - С каждым работает наш юрист. Держим ситуацию на контроле.

Запрещать туры в Китай специалисты не могут, потому что это нарушает Конституцию, одна из статей которой говорит о свободе передвижения.

- Это ограничение может быть введено только по рекомендации ВОЗ или ООН. Таких рекомендаций у нас пока нет, - говорит Михаил Портной. - Мы можем только рекомендовать гражданам Беларуси воздержаться от поездок по данному направлению.

Сказать, сколько белорусов сейчас находятся во всем Китае, по словам Портного, невозможно. Кто-то едет индивидуально, кто-то с турами. В китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, в данный момент находятся 9 белорусов.

- С пятью из них установлен телефонный контакт. Два гражданина изъявили желание покинуть эту провинцию, - сказал заместитель начальника управления Азии и Африки МИД Игорь Белый.