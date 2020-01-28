Под Могилевом убили отца и дочь

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Двойное убийство произошло в деревне Буйничи Могилевского района. Вечером 24 января в частном доме здесь нашли тела 83-летнего хозяина и его 47-летней дочери. В деле уже есть подозреваемый, он задержан - это 57-летний житель Могилева. При обыске у него нашли вещи убитых, а на месте преступления обнаружили вещи подозреваемого.

Мужчина злоупотреблял алкоголем и уже не раз был судим за кражи. В то же время убитые родственники характеризовались положительно и с подозреваемым не были знакомы.

Отца и дочь убили в их доме. Фото: СК

Мотивы страшного преступления пока выясняются, назначены экспертизы, продолжается следствие, рассказали в СК. Каким образом были убиты отец и дочь, официально пока не сообщается.