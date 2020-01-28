2020-01-28T16:41:32+03:00
Общество
КП Беларусь

ГАИ поддерживает введение фотофиксации средней скорости движения

За мелкие проступки предлагается не применять взыскание
Павел МИЦКЕВИЧ
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ГАИ поддерживает введение фотофиксации средней скорости движенияГАИ поддерживает введение фотофиксации средней скорости движенияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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ГАИ поддерживает идею о введении фотофиксации средней скорости движения транспортных средств. Нынешние камеры фиксируют мгновенную скорость, а современные тенденции - замерять среднюю скорость движения на определенном участке дороги. В том случае, если автомобиль превышает среднюю, а не мгновенную скорость, фиксируется нарушение. Такое предложение в Госавтоинспекцию МВД Беларуси поступило от граждан.

Фиксация средней скорости хороша тем, что нарушители не смогут «обмануть» камеру. Ведь часто многие водители притормаживают прямо перед камерой, а проехав ее, сразу увеличивают скорость.

- Фиксация средней скорости движения поможет это предотвратить и спасти жизни. Технически это уже возможно организовать, - цитирует sb.by старшего инспектора по особым поручениям Управления ГАИ МВД Александра Шевченко.

Что касается наказания за превышение скорости, то предлагается считать водителя не привлекавшимся к административной ответственности сразу после того, как он оплатит штраф.

Представитель ГАИ добавил, что за мелкие проступки предлагается не применять взыскание, а проводить профилактическую беседу. Если это не помогло и водитель снова нарушает то же правило - тогда уже штраф.

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