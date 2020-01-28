Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля
Гала-концерт финалистов национального отбора на «Евровидение» состоится 28 февраля. Выступление продет в съемочном павильоне «Беларусьфильма», прямую трансляцию, как обычно, будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Скоро все артисты приступят к записям видеовизиток.
А 28 января в Белтелерадиокомпании определили очередность выхода финалистов на сцену. Там рассказали, что первой выступит Ольга Шиманская (NAPOLI) с композицией Dоn't let me down, а последними - Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич (VAL) с песней «Да вiдна».
Напомним, накануне в финал прошли 12 композиций. Их исполняют 9 солисток, 1 вокалист, дуэт и трио:
1. NAPOLI - 't let me down
2. Саша Захарик - Rocky Road
3. Анастасия Малашкевич - Invisible
4. CHAKRAS - La-ley-la
5. Анастасия Гламозда - Burning again
6. Анастасия Развадовская - Hello
7. Ян Ярош - Fire
8. Анжелика Пушнова - True Love
9. Дарья Хмельницкая - On Fire
10. AURA (Юлия Быкова) - «Барані сваё»
11. КейСи (Екатерина Смольская) - Chili Pepper
12. Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич - «Да вiдна»
«КП» рассказывала о том, как проходили выборы финалистов нацотбора >