2020-01-28T17:49:39+03:00
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КП Беларусь

Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля

Белорусские каналы будут вести прямую трансляцию
Павел МИЦКЕВИЧ
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Ольга Шиманская Napoli участвует в отборе восьмой разОльга Шиманская Napoli участвует в отборе восьмой разФото: Павел МАРТИНЧИК
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Гала-концерт финалистов национального отбора на «Евровидение» состоится 28 февраля. Выступление продет в съемочном павильоне «Беларусьфильма», прямую трансляцию, как обычно, будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Скоро все артисты приступят к записям видеовизиток.

А 28 января в Белтелерадиокомпании определили очередность выхода финалистов на сцену. Там рассказали, что первой выступит Ольга Шиманская (NAPOLI) с композицией Dоn't let me down, а последними - Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич (VAL) с песней «Да вiдна».

Напомним, накануне в финал прошли 12 композиций. Их исполняют 9 солисток, 1 вокалист, дуэт и трио:

1. NAPOLI - 't let me down

2. Саша Захарик - Rocky Road

3. Анастасия Малашкевич - Invisible

4. CHAKRAS - La-ley-la

5. Анастасия Гламозда - Burning again

6. Анастасия Развадовская - Hello

7. Ян Ярош - Fire

8. Анжелика Пушнова - True Love

9. Дарья Хмельницкая - On Fire

10. AURA (Юлия Быкова) - «Барані сваё»

11. КейСи (Екатерина Смольская) - Chili Pepper

12. Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич - «Да вiдна»

«КП» рассказывала о том, как проходили выборы финалистов нацотбора >

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