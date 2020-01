Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля

Изменить размер текста: A A

Гала-концерт финалистов национального отбора на «Евровидение» состоится 28 февраля. Выступление продет в съемочном павильоне «Беларусьфильма», прямую трансляцию, как обычно, будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Скоро все артисты приступят к записям видеовизиток.

А 28 января в Белтелерадиокомпании определили очередность выхода финалистов на сцену. Там рассказали, что первой выступит Ольга Шиманская (NAPOLI) с композицией Dоn't let me down, а последними - Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич (VAL) с песней «Да вiдна».

Напомним, накануне в финал прошли 12 композиций. Их исполняют 9 солисток, 1 вокалист, дуэт и трио:

1. NAPOLI - 't let me down

2. Саша Захарик - Rocky Road

3. Анастасия Малашкевич - Invisible

4. CHAKRAS - La-ley-la

5. Анастасия Гламозда - Burning again

6. Анастасия Развадовская - Hello

7. Ян Ярош - Fire

8. Анжелика Пушнова - True Love

9. Дарья Хмельницкая - On Fire

10. AURA (Юлия Быкова) - «Барані сваё»

11. КейСи (Екатерина Смольская) - Chili Pepper

12. Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич - «Да вiдна»

