2020-01-28T19:49:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто выиграл 50 тысяч рублей и отдых в Арабских Эмиратах?

Имена победителей озвучили в прямом эфире на всю страну
Поделиться:
Главный приз помог разыграть белорусский скульптор и дизайнер Максим Петруль.Главный приз помог разыграть белорусский скульптор и дизайнер Максим Петруль.
Изменить размер текста:

В Минске завершился розыгрыш 138-го тура игры «Удача в придачу!». Кому повезло выиграть главные призы?

Богаче на 50 тысяч рублей стала Наталья Боровская из деревни Пристромы Смолевичского района

40 тысяч рублей выиграла минчанка Вероника Игнатьева. А 30 тысяч рублей достались Екатерине Практике из агрогородка Колодищи Минского района. Еще одну крупную сумму – 20 тысяч белорусских рублей выиграла Таисия Сасина из Минска.

Также в этом туре разыграны 10 путевок на двоих в пятизвездочный отель Bab Al Qasr Beach Resort & Spa 5* в Арабских Эмиратах. Первым счастливчиком, выигравшим роскошный отдых, стала Семеницкая Людмила из Минска.

__________

А в 139-м туре, который начался 27 января и продлится до 23 февраля, будет целых восемь розыгрышей! Все они состоятся в минском гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировской, 6.

Каждые четыре дня - 31 января, а также 4, 8, 12, 16, 20 и 24 февраля – будут разыграны приз в 10 000 рублей, 5 призов по 1 000 рублей и 1 000 сертификатов на сумму в 10 рублей.

Следить за ходом событий можно в онлайн-трансляции на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в соцсетях. Начало розыгрышей в 17:00.

А 25 февраля своих обладателей найдут суперпризы 139-го тура – 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей!

Розыгрыш будет транслироваться не только на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в соцсетях, но и в прямом эфире телеканала ОНТ. Начало в 18:20.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кто выиграл 50 тысяч рублей и отдых в Арабских Эмиратах?
ЧП в Жабинке: рабочий сорвался с крыши, когда демонтировал шифер
Могилевчанин надолго припарковал машину, а ее украли с помощью эвакуатора, разобрали и сдали на металл
В Минске под колеса Subaru попал 24-летний мужчина на велосипеде
Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля
ГАИ поддерживает введение фотофиксации средней скорости движения
Под Могилевом убили отца и дочь
Минспорта и туризма: "Запретить туры в Китай не можем, это нарушает Конституцию"
"После 14-дневного наблюдения в своей стране": около трех тысяч китайцев вернутся в Беларусь в феврале
В китайской провинции Хубэй сейчас 9 белорусов, двое из них просят помочь им уехать
В минском аэропорту пассажиров на предмет коронавируса будут проверять на борту самолетов
Молодым специалистам АПК могут дать отсрочку от призыва в армию
У минчанина украли Audi Q5, которую он купил в Москве у воров
Продавец из Лиды подменил в магазине новый iPhone на свой старый
В Беларуси вступил в силу обновленный Трудовой кодекс
Лукашенко - колхозам: «Верните долги»
Сегодня в Минске разыграют крупные денежные суммы и путевки в пятизвездочный отель в Арабских Эмиратах
СК и ФБР расследуют дело об исчезновении 50 млн долларов
МВД переходит на балльную систему оценки работы сотрудников
В Польше вынесли приговор белорусу, который стрелял в офисе Reuters в Гдыне
Фотофакт: в Москве рекламируют распродажу белорусских товаров с портретом Лукашенко
Снега нет, зато елки есть: в Лоеве сделали оригинального «снеговика»
Гродненец в клубе украл бильярдные шары и подарил их другу
Смертельное ДТП Peugeot с трактором: погиб водитель иномарки
9 мая Александр Лукашенко будет на Красной площади в Москве
Видеофакт. В Мозыре, пока женщина дралась с парнями в баре, у нее украли кошелек
Безработный минчанин относил в ломбард вещи и драгоценности сожительницы, а деньги приносил ей, как будто заработал
«Увидели красное зарево и поняли - пожар»: в Хойниках сотрудники Департамента охраны спасли семью