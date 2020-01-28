Кто выиграл 50 тысяч рублей и отдых в Арабских Эмиратах?

Имена победителей озвучили в прямом эфире на всю страну

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В Минске завершился розыгрыш 138-го тура игры «Удача в придачу!». Кому повезло выиграть главные призы?

Богаче на 50 тысяч рублей стала Наталья Боровская из деревни Пристромы Смолевичского района

40 тысяч рублей выиграла минчанка Вероника Игнатьева. А 30 тысяч рублей достались Екатерине Практике из агрогородка Колодищи Минского района. Еще одну крупную сумму – 20 тысяч белорусских рублей выиграла Таисия Сасина из Минска.

Также в этом туре разыграны 10 путевок на двоих в пятизвездочный отель Bab Al Qasr Beach Resort & Spa 5* в Арабских Эмиратах. Первым счастливчиком, выигравшим роскошный отдых, стала Семеницкая Людмила из Минска.

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А в 139-м туре, который начался 27 января и продлится до 23 февраля, будет целых восемь розыгрышей! Все они состоятся в минском гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировской, 6.

Каждые четыре дня - 31 января, а также 4, 8, 12, 16, 20 и 24 февраля – будут разыграны приз в 10 000 рублей, 5 призов по 1 000 рублей и 1 000 сертификатов на сумму в 10 рублей.

Следить за ходом событий можно в онлайн-трансляции на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в соцсетях. Начало розыгрышей в 17:00.

А 25 февраля своих обладателей найдут суперпризы 139-го тура – 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей!

Розыгрыш будет транслироваться не только на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в соцсетях, но и в прямом эфире телеканала ОНТ. Начало в 18:20.