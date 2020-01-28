2020-01-28T18:19:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске под колеса Subaru попал 24-летний мужчина на велосипеде

Велосипедиста отвезли в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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Велосипедист ехал по проезжей части дороги. Фото: ГАИ Минск.Велосипедист ехал по проезжей части дороги. Фото: ГАИ Минск.
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ДТП с участием велосипедиста произошло в белорусской столице в понедельник, 27 января. О происшествии пресс-служба ГАИ ГУВД Минского горисполкома проинформировала в официальном Telegram.

Наезд произошел в вечернее время, примерно в 19.00 часов. Как выяснили правоохранители, автолюбитель на легковой «Субару» разворачивался рядом со вторым домом на улице Каролинская (Прим.: двигаясь по Каролинской со стороны Некрашевича в сторону Чечота). В этот момент он допустил столкновение с велосипедистом, который ехал во встречном направлении по проезжей части.

– После ДТП 24-летнему велосипедисту потребовалась госпитализация и обследование в медучреждении, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка. В ГАИ напомнили горожанам, что велосипедисты должны ехать по специально предназначенным для этого велосипедным дорожкам, а если такой нет – двигаться по обочине, тротуару или дорожке для пешеходов. Выезжать на проезжую часть можно только, если отсутствуют все вышеназванные элементы.

К слову, в 2019 году в Минске произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с велосипедистами. И только 8 из них случились по вине водителей авто.

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