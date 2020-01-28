Могилевчанин надолго припарковал машину, а ее украли с помощью эвакуатора, разобрали и сдали на металл

Машина долго была припаркована на одном месте, и вор ее заметил. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

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К правоохранителям в Могилеве на днях обратился 57-летний горожанин. Мужчина рассказал, что какое-то время назад припарковал свою машину рядом с одним из областных предприятий, но авто исчезло. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могоблисполкома.

Выяснилось, что долго припаркованную легковушку заприметил 59-летний «предприимчивый» могилевчанин. Мужчина выведал у сторожа предприятия не принадлежит ли случайно организации это авто-«подснежник» и, когда получил отрицательный ответ, решил действовать.

– Подозреваемый вызвал эвакуатор, погрузил на него чужую машину и увез к себе в гараж. Дома он разобрал авто на запчасти, которые сдал на металлолом. Ущерб, причиненный автовладельцу, составил 1600 рублей, – пояснили в УВД.

Против фигуранта возбудили уголовное дело, материалы отправлены в СК на правовую оценку. К слову, украденную машину уже собрали обратно и вернули могилевчанину в исправном виде.