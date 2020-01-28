ЧП в Жабинке: рабочий сорвался с крыши, когда демонтировал шифер

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Несчастный случай на рабочем месте произошел на территории Жабинковского района в понедельник, 27 января. Об этом сообщила belta.by со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.

Сообщается, что днем в местную больницу на скорой доставили 42-летнего рабочего. Мужчина упал с 5-метровой высоты, когда снимал старый шифер с крыши здания.

– Уже установлено, что пострадавший мужчина работал в организации по договору подряда. Рабочего наняло местное сельхозпредприятие на время работ по реконструкции одного из зданий, находящихся в собственности организации, – уточнил представитель УСК.

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах несчастного случая, назначены экспертизы. Как уточнили, правоохранители, необходимо установить является ли данный несчастный случай следствием нарушений правил охраны труда со стороны должностных лиц агропредприятия