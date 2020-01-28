Для 4 тысяч китайских студентов вузы Беларуси продлили каникулы

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«Комсомолка» ранее уже сообщала, что в ближайшее время в Беларусь должны приехать около трех тысяч китайцев.

Среди прочих в начале февраля должны были вернуться в РБ и студенты, которые обучаются в белорусских вузах. У них каникулы начались в конце января и должны были завершиться в начале февраля. Однако студентам из Китая решено было продлить каникулярный период. Об этом belta.by сообщили в пресс-службе Минобразования.

– Из-за ситуации с коронавирусом 2019-nCoV принято решение на двухнедельный срок увеличить каникулы для студентов-китайцев, – уточнили в ведомстве.

В дальнейшем для каждого из студентов будут составляться индивидуальные графики, дабы не возникли пробелы в учебе.

На данный момент в белорусских вуза обучаются примерно 4 тысячи студентов из Китая. В основном это студенты БГУ (Прим.: около 1400 человек). Правда, не все из них уезжали на каникулы домой. Поэтому в Минобразования сейчас уточняют точную цифру ожидаемых «возвращенцев» из Китая.