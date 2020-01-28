2020-01-28T20:56:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Копыльском районе поймали браконьеров, застреливших двух косуль

СК расследует обстоятельства преступления
Надежда БУТОВИЧ
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Охотников-нелегалов поймали с поличным. Фото: СК.Охотников-нелегалов поймали с поличным. Фото: СК.
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Нарушителей в лесном массиве в Копыльском районе задержали 21 января сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram.

В рюкзаках и пакетах, обнаруженных у охотников, было мясо разделанных косуль.

– В ходе следствия выяснилось, что диких животных, нарушив установленные правила, застрелил один из охотников. Другой же помог ему разделать убитых парнокопытных. Мясо поделили поровну и уже шли домой, когда попались с поличным госинспекторам, – пояснили в пресс-службе.

Против браконьеров возбудили уголовное дело. Ущерб, причиненный природе, превысил 15 тысяч белорусских рублей. На данный момент, сотрудники СК устанавливают все обстоятельствам совершения незаконной охоты. После завершения расследования, дело о браконьерстве отправят на правовую оценку.

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