2020-01-28T21:29:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Славгороде 27-летнему мужчине не дали выпить, и он поджег дом с матерью и братьями

Правоохранители разбираются в обстоятельствах поджога
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяный злоумышленник едва не сжег собственную мать. Фото: МВД.Пьяный злоумышленник едва не сжег собственную мать. Фото: МВД.
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В одном из райцентров на Могилевщине нетрезвый горожанин поджег собственный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

ЧП произошло в Славгороде 23 января. В тот день хозяйка дома получила пенсию. «Событие» отмечали за ужином с алкоголем. Кроме пожилой женщины в доме были еще ее сыновья и невестка.

– Захмелев, 27-летний подозреваемый стал буянить. Его вывели из-за стола и сказали, что больше не нальют в рюмку ни грамма алкоголя. Мужчина рассвирепел, начал угрожать, что продаст ради бутылки бензопилу, а когда и ее отобрали, побежал в сарай и вернулся с канистрой бензина. Горючим он облил веранду и затем бросил спичку, – пояснили в пресс-службе.

Бензин попал также на мать фигуранта и, когда вспыхнула веранда, загорелась и женщина. Потерпевшие вызвали пожарных, но успели сами потушить все до приезда МЧС. Когда об инциденте узнали правоохранители, началось расследование.

Против поджигателя возбуждено уголовное дело. Ранее он не привлекался к ответственности, а сейчас заключен под стражу.

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