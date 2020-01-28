«Маски, халаты, лекарство»: Лукашенко поручил немедленно отправить в Китай гуманитарную помощь
Вечером во вторник, 28 января, стало известно, что Беларусь готовит к отправке в Китай груз с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».
Ценный груз с лекарственными средствами отправляется из Беларуси в связи со свирепствующим в КНР коронавирусом.
– На борту военного Ил-76 МД: лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дизенфекции и другие необходимые медприпасы, – пояснили в «Пуле Первого».
Сообщается, что вылет самолета с гумпомощью запланирован с аэродрома Мачулищи уже на среду, 29 января.
– Оказать помощь в кратчайшие сроки, – лично распорядился Александр Лукашенко.
Также белорусской стороной разрабатываются и другие экстренные меры и способы поддержки Китая в этой непростой ситуации с коронавирусом. Например, не исключается, что в дружественную страну будут направлены ведущие медики Беларуси и даже министр здравоохранения. Которые, в таком случае, смогут на месте оценить сложность ситуации, а также, если это будет нужно, проконсультируют китайских врачей.
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