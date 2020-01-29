2020-01-29T09:12:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на 29 января: сильный мокрый снег и гололедица

Объявлен желтый уровень опасности
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В начале февраля ожидается оттепельная, сырая с осадками погода.В начале февраля ожидается оттепельная, сырая с осадками погода.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В эту среду, 29 января, на отдельных участках дорог страны будет гололедица, а днем местами ожидается сильный мокрый снег. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

На большей же части республики синоптики передают дождь и мокрый снег. Минчанам стоит ждать дождь, переходящий в мокрый снег. Днем в столице до +2. В стране столбик термометра покажет до +4.

Кстати, в начале февраля ожидается оттепельная, сырая с осадками погода. Возможно, в этом году настоящей зимы мы так и не дождемся.

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Погода на 29 января: сильный мокрый снег и гололедица
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