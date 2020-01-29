2020-01-29T10:09:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Дальнобойщика, который был в Китае, госпитализировали в Беларуси

Коронавирус у мужчины не подтвердился
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Мужчину госпитализировали в больницу.Мужчину госпитализировали в больницу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Дальнобойщика, который был в Маньчжурии (Китай), госпитализировали в Беларуси, сообщила пресс-служба Минздрава. Известно, что у мужчины была температура. Его положили в бокс. Утром же 29 января стало известно, что коронавирус не подтвердился.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, началась в Китае. Первый случай зарегистрирован в городе Ухань в конце декабря. Сообщается, что число погибших от коронавируса достигло 107 человек.

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