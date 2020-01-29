2020-01-29T11:07:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Гродно горела старинная каплица

Огонь повредил мебель и пол, но здание удалось спасти от уничтожения
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Пожар произошел 28 января. Фотоиллюстрация: МЧСПожар произошел 28 января. Фотоиллюстрация: МЧС
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ЧП произошло 28 января. В каплице Божьего милосердия католического прихода Гродненской епархии Римско-католической церкви случился пожар, сообщает МЧС. Каплица 1841 года постройки, которая находится в деревне Святск, что под Гродно, включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Огонь повредил предметы мебели и пол, закопчены стены и потолок.

К счастью, никто не пострадал. Когда случился пожар, богослужения в каплице не проводилось. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Предполагается, что в каплице оставили без присмотра горящую свечу.

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