Милота: смотрите, как в Беларуси летучие мыши зимуют в красочных мешочках в холодильнике

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Организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» на своей странице в ВКонтакте опубликовало милое фото - летучие мыши зимуют в красочных мешочках в холодильнике. Оказывается, что центр реабилитации рукокрылых "Кажанаполiс", который заработал в Беларуси в конце 2018 года, собирает летучих мышей, которые не нашли себе места для долгого зимнего сна. Работники центра кладут их в мешочки и вешают в специальный холодильник. Там они проспят до весны.