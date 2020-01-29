2020-01-29T13:53:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Милота: смотрите, как в Беларуси летучие мыши зимуют в красочных мешочках в холодильнике

Тех рукокрылых, которые не нашли себе места для зимнего сна в городе, спасают волонтеры
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
В таких мешочках в холодильнике зимуют летучие мыши. Фото: «Ахова птушак Бацькаўшчыны»В таких мешочках в холодильнике зимуют летучие мыши. Фото: «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Изменить размер текста:

Организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» на своей странице в ВКонтакте опубликовало милое фото - летучие мыши зимуют в красочных мешочках в холодильнике. Оказывается, что центр реабилитации рукокрылых "Кажанаполiс", который заработал в Беларуси в конце 2018 года, собирает летучих мышей, которые не нашли себе места для долгого зимнего сна. Работники центра кладут их в мешочки и вешают в специальный холодильник. Там они проспят до весны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн
Лукашенко - Си Цзиньпину: Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас
СК назвало причину смерти супругов в Египте - отравление неустановленным веществом
В гомельской школе учительница избила третьеклассника
Милота: смотрите, как в Беларуси летучие мыши зимуют в красочных мешочках в холодильнике
В Минске пешеход спал прямо на проезжей части
Под Гродно горела старинная каплица
Дальнобойщика, который был в Китае, госпитализировали в Беларуси
Погода на 29 января: сильный мокрый снег и гололедица
«Маски, халаты, лекарство»: Лукашенко поручил немедленно отправить в Китай гуманитарную помощь
В Славгороде 27-летнему мужчине не дали выпить, и он поджег дом с матерью и братьями
В Копыльском районе поймали браконьеров, застреливших двух косуль
Для 4 тысяч китайских студентов вузы Беларуси продлили каникулы
Кто выиграл 50 тысяч рублей и отдых в Арабских Эмиратах?
ЧП в Жабинке: рабочий сорвался с крыши, когда демонтировал шифер
Могилевчанин надолго припарковал машину, а ее украли с помощью эвакуатора, разобрали и сдали на металл
В Минске под колеса Subaru попал 24-летний мужчина на велосипеде
Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля
ГАИ поддерживает введение фотофиксации средней скорости движения
Под Могилевом убили отца и дочь
Минспорта и туризма: "Запретить туры в Китай не можем, это нарушает Конституцию"