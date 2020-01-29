В гомельской школе учительница избила третьеклассника

Сообщается, что ребенок попал в больницу, ему наложили швы

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ЧП произошло в гомельской гимназии №71. В редакцию издания «Сильные новости» пришло письмо, в котором говорилось о происшествии.

- Учительница начальных классов (классная одного из третьих классов) избила ребенка, он попал в больницу, накладывали швы. Родители написали заявление, в гимназии был Следственный комитет. Учительница и раньше прикладывала руку к детям.

В этом же письме сообщалось, что этот же педагог и ранее поднимала руку. И якобы когда-то ударила одного из мальчиков настенными часами.

По словам директора гимназии Ирины Тимошишиной, учитель начальных классов превысила должностные обязанности. И сейчас СК проводит разбирательство.

Известно, что учительница с большим опытом работы. Сейчас женщина находится на больничном.

В СК сообщают, что в данный момент это дело у них не рассматривается.