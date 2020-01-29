2020-01-29T15:06:49+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - Си Цзиньпину: Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас

Президент направил послание председателю КНР в связи с распространением коронавируса
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Александр Лукашенко обратился к председателю КНР Си Цзиньпину. Фото: БелТААлександр Лукашенко обратился к председателю КНР Си Цзиньпину. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко обратился к председателю КНР Си Цзиньпину со словами «дорогой друг». Президент Беларуси выразил глубокие соболезнования семьям умерших и пожелал выздоровления тем, кто уже заболел коронавирусом.

- Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием, - говорится в послании, опубликованном на интернет-портале президента.

Напомним, Лукашенко дал распоряжение направить военный борт с гуманитарным грузом - лекарствами, масками, халатами, перчатками и т. д. - в Китай. Об этой гуманитарной помощи в своем послании упомянул и президент.

- Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая! - сказал Лукашенко.

Кстати, в ближайшее время самолет с гуманитарным медицинским грузом вылетит в КНР. На аэродром выехал министр здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.

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