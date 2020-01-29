Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн

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Пресс-служба Минздрава опубликовало фото из аэродрома, откуда должен вылететь борт с гуманитарной медицинской помощью для Китая. На аэродром приехал министр здравоохранения Владимир Караник.

Напомним, Александр Лукашенко дал распоряжение направить военный борт с гуманитарным грузом - лекарствами, масками, халатами, перчатками и т.д. – в Китай.

- Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями, - сказал президент в своем послании председателю КНР. – (…) Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас.

В это же время МЧС сообщает, что уже завершена загрузка гуманитарной помощи. Так, общий вес груза составил около 20 тонн. Состав медпомощи такой: 4,5 тонны антибиотиков для лечения осложнений легочных инфекций, более 10 тонн дезинфицирующих средств и защитные средства.