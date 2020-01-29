2020-01-29T15:31:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн

На аэродром приехал министр здравоохранения Владимир Караник
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Юлия ВАНИНАМинистр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Юлия ВАНИНА
Изменить размер текста:

Пресс-служба Минздрава опубликовало фото из аэродрома, откуда должен вылететь борт с гуманитарной медицинской помощью для Китая. На аэродром приехал министр здравоохранения Владимир Караник.

Напомним, Александр Лукашенко дал распоряжение направить военный борт с гуманитарным грузом - лекарствами, масками, халатами, перчатками и т.д. – в Китай.

- Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями, - сказал президент в своем послании председателю КНР. – (…) Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас.

В это же время МЧС сообщает, что уже завершена загрузка гуманитарной помощи. Так, общий вес груза составил около 20 тонн. Состав медпомощи такой: 4,5 тонны антибиотиков для лечения осложнений легочных инфекций, более 10 тонн дезинфицирующих средств и защитные средства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн
Лукашенко - Си Цзиньпину: Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас
СК назвало причину смерти супругов в Египте - отравление неустановленным веществом
В гомельской школе учительница избила третьеклассника
Милота: смотрите, как в Беларуси летучие мыши зимуют в красочных мешочках в холодильнике
В Минске пешеход спал прямо на проезжей части
Под Гродно горела старинная каплица
Дальнобойщика, который был в Китае, госпитализировали в Беларуси
Погода на 29 января: сильный мокрый снег и гололедица
«Маски, халаты, лекарство»: Лукашенко поручил немедленно отправить в Китай гуманитарную помощь
В Славгороде 27-летнему мужчине не дали выпить, и он поджег дом с матерью и братьями
В Копыльском районе поймали браконьеров, застреливших двух косуль
Для 4 тысяч китайских студентов вузы Беларуси продлили каникулы
Кто выиграл 50 тысяч рублей и отдых в Арабских Эмиратах?
ЧП в Жабинке: рабочий сорвался с крыши, когда демонтировал шифер
Могилевчанин надолго припарковал машину, а ее украли с помощью эвакуатора, разобрали и сдали на металл
В Минске под колеса Subaru попал 24-летний мужчина на велосипеде
Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля
ГАИ поддерживает введение фотофиксации средней скорости движения
Под Могилевом убили отца и дочь
Минспорта и туризма: "Запретить туры в Китай не можем, это нарушает Конституцию"