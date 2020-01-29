На 30 января объявлен оранжевый уровень опасности

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На четверг, 30 января, объявлен оранжевый уровень опасности. По восточной половине страны ожидается сильный мокрый снег, сообщает на своей странице в Фейсбуке Белгидромет. Утром и днем по юго-востоку страны передают усиление ветра порывами до 15 - 18 метров в секунду. В Минске в четверг столбик термометра покажет от -1 до +4.