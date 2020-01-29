2020-01-29T17:51:46+03:00
Общество
КП Беларусь

31-летнего жителя Марьиной Горки убили, его тело ищут в реке

Возбуждено уголовное дело, задержано трое человек
Евгения ПОПКО
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Фото с места преступления опубликовал СК. Фото: Следственный комитет.Фото с места преступления опубликовал СК. Фото: Следственный комитет.
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24 января в милицию обратился житель Марьиной Горки, сообщив об исчезновении своего 31-летнего сына. Мужчину начали искать, и в итоге стало ясно, что пропажа человека носит криминальный характер. Все указывало на то, что он был убит. А вскоре были задержаны трое жителей Марьиной Горки: сожители - 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый.

Убийство было совершено 21 января в квартире у сожителей.

- В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. В последующем его тело было сброшено в реку, - сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Тело убитого мужчины до сих пор ищут в реке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное группой лиц).

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31-летнего жителя Марьиной Горки убили, его тело ищут в реке
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