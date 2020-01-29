2020-01-29T18:30:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт: 9-летний мальчик угнал авто у папы, сел за руль... и поехал в школу!

Ребенок без проблем проехал примерно полкилометра по оживленной улице в час пик
Евгения ПОПКО
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Невероятно, но мальчик проехал около полкилометра по оживленной улице в час пик, после чего припарковался возле школы.Невероятно, но мальчик проехал около полкилометра по оживленной улице в час пик, после чего припарковался возле школы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Это произошло в минувший вторник, 28 января, в Могилеве. В милицию обратился мужчина и сообщил о пропаже своего авто «Ауди А6», который он припарковал возле дома.

Стражи порядка изучили видеокамеры и очень удивились, когда поняли, кто угонщик. За рулем авто находился 9-летний сын мужчины.

- Пока отца не было дома, он взял ключ от машины, завел ее и поехал в школу, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Невероятно, но мальчик проехал около полкилометра по оживленной улице в час пик, после чего припарковался возле школы. А затем …отправился на уроки.

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

В Могилеве мальчик угнал авто у папы и поехал в школу.Телеграм-канал "Пресс-секретарь МВД Беларуси" https://t.me/pressmvd/981

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