Видеофакт: 9-летний мальчик угнал авто у папы, сел за руль... и поехал в школу!

Невероятно, но мальчик проехал около полкилометра по оживленной улице в час пик, после чего припарковался возле школы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ребенок без проблем проехал примерно полкилометра по оживленной улице в час пик

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Это произошло в минувший вторник, 28 января, в Могилеве. В милицию обратился мужчина и сообщил о пропаже своего авто «Ауди А6», который он припарковал возле дома.

Стражи порядка изучили видеокамеры и очень удивились, когда поняли, кто угонщик. За рулем авто находился 9-летний сын мужчины.

- Пока отца не было дома, он взял ключ от машины, завел ее и поехал в школу, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Невероятно, но мальчик проехал около полкилометра по оживленной улице в час пик, после чего припарковался возле школы. А затем …отправился на уроки.

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося.