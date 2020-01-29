Видеофакт: 9-летний мальчик угнал авто у папы, сел за руль... и поехал в школу!
Это произошло в минувший вторник, 28 января, в Могилеве. В милицию обратился мужчина и сообщил о пропаже своего авто «Ауди А6», который он припарковал возле дома.
Стражи порядка изучили видеокамеры и очень удивились, когда поняли, кто угонщик. За рулем авто находился 9-летний сын мужчины.
- Пока отца не было дома, он взял ключ от машины, завел ее и поехал в школу, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Невероятно, но мальчик проехал около полкилометра по оживленной улице в час пик, после чего припарковался возле школы. А затем …отправился на уроки.
Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося.
В Могилеве мальчик угнал авто у папы и поехал в школу.Телеграм-канал "Пресс-секретарь МВД Беларуси" https://t.me/pressmvd/981