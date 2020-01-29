2020-01-29T18:29:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Новогрудке в рыбных консервах обнаружили личинки гельминтов

Не соответствовали консервы и наименованию "натуральный", заявленному в маркировке
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Рыбные консервы запретили к продаже. Фото: таможня Калининградской области. Изображение носит иллюстративный характерРыбные консервы запретили к продаже. Фото: таможня Калининградской области. Изображение носит иллюстративный характер
Изменить размер текста:

Гродненская областная инспекция Госстандарта проводила проверку торгового объекта Новогрудка, во время которой они взяли образцы консервов с печенью трески. Их направили на исследование в аккредитованную лабораторию. Так лабораторные испытания установили, что в печени трески имеются посторонние примеси, в том числе остатки от зачистки рыбы, кровь, нежизнеспособные личинки гельминтов. Не соответствовали консервы и наименованию "натуральный", заявленному в маркировке.

- Нарушения были выявлены и при проверке еще одной печени трески в консервах. На этикетке продукции указана масса основного продукта без жидкой части "не менее 105 г". Фактически же в среднем этот показатель был на более чем 25 г ниже, - сообщили belta.by в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В итоге рыбные консервы печени трески запретили к продаже.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тройное ДТП в Минске: три человека госпитализированы
В Новогрудке в рыбных консервах обнаружили личинки гельминтов
Видеофакт: 9-летний мальчик угнал авто у папы, сел за руль... и поехал в школу!
31-летнего жителя Марьиной Горки убили, его тело ищут в реке
На 30 января объявлен оранжевый уровень опасности
Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн
Лукашенко - Си Цзиньпину: Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас
СК назвало причину смерти супругов в Египте - отравление неустановленным веществом
В гомельской школе учительница избила третьеклассника
Милота: смотрите, как в Беларуси летучие мыши зимуют в красочных мешочках в холодильнике
В Минске пешеход спал прямо на проезжей части
Под Гродно горела старинная каплица
Дальнобойщика, который был в Китае, госпитализировали в Беларуси
Погода на 29 января: сильный мокрый снег и гололедица
«Маски, халаты, лекарство»: Лукашенко поручил немедленно отправить в Китай гуманитарную помощь
В Славгороде 27-летнему мужчине не дали выпить, и он поджег дом с матерью и братьями
В Копыльском районе поймали браконьеров, застреливших двух косуль
Для 4 тысяч китайских студентов вузы Беларуси продлили каникулы
Кто выиграл 50 тысяч рублей и отдых в Арабских Эмиратах?
ЧП в Жабинке: рабочий сорвался с крыши, когда демонтировал шифер
Могилевчанин надолго припарковал машину, а ее украли с помощью эвакуатора, разобрали и сдали на металл
В Минске под колеса Subaru попал 24-летний мужчина на велосипеде
Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля
ГАИ поддерживает введение фотофиксации средней скорости движения
Под Могилевом убили отца и дочь
Минспорта и туризма: "Запретить туры в Китай не можем, это нарушает Конституцию"