В Новогрудке в рыбных консервах обнаружили личинки гельминтов

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Гродненская областная инспекция Госстандарта проводила проверку торгового объекта Новогрудка, во время которой они взяли образцы консервов с печенью трески. Их направили на исследование в аккредитованную лабораторию. Так лабораторные испытания установили, что в печени трески имеются посторонние примеси, в том числе остатки от зачистки рыбы, кровь, нежизнеспособные личинки гельминтов. Не соответствовали консервы и наименованию "натуральный", заявленному в маркировке.

- Нарушения были выявлены и при проверке еще одной печени трески в консервах. На этикетке продукции указана масса основного продукта без жидкой части "не менее 105 г". Фактически же в среднем этот показатель был на более чем 25 г ниже, - сообщили belta.by в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В итоге рыбные консервы печени трески запретили к продаже.