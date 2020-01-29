2020-01-29T18:33:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тройное ДТП в Минске: три человека госпитализированы

ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии на улице Кальварийской
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением, врезался в светофор и оказался на встречке.Водитель не справился с управлением, врезался в светофор и оказался на встречке.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось днем в среду, 29 января, в белорусской столице. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома проинформировала в официальном аккаунте в Telegram.

Сообщается, что на улице Клаьварийская недалеко от 21 дома столкнулись сразу три автомобили. ДТП случилось примерно в 13.15 часов.

В ДТП на улице Кальварийской в Минске пострадали сразу три авто и три человека. Фото: ГАИ Минск.

В ДТП на улице Кальварийской в Минске пострадали сразу три авто и три человека. Фото: ГАИ Минск.

– Управляя «Фольксвагеном Поло» и двигаясь по улице Кальварийская со стороны Ольшеского в сторону проспекта Пушкина (Прим.: на пересечении Кальварийской и переулка Тучинский) въехал в светофор, не справившись с управлением. Ударившись в опору светофора «Поло» отлетел на встречку, где врезался во встречные иномарки «Тойоту» и «Вольво». Выбитый с дороги «Вольво» врезался в столб на обочине, – пояснили в пресс-службе.

В ДТП пострадали три человека, все они доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка. На месте работают правоохранители. На момент написания статьи ресурс Яндекс.Карта сообщал, что на данном участке движение все еще затруднено: затор 6 баллов.

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