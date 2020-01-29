2020-01-29T18:49:40+03:00
Общество
КП Беларусь

"Вернулись с острова". Двух могилевчан госпитализировали, чтобы проверить на коронавирус

Результаты будут в течение 12 часов
Настасья КОРСАК
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29 января госпитализировали двоих могилевчан29 января госпитализировали двоих могилевчанФото: Раиса ЮДИНА
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29 января госпитализировали двоих могилевчан. Они недавно вернулись с отдыха на побережье Китая.

- Люди отдыхали на острове. Обратились к врачам на всякий случай, чтобы провериться, уточняет пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун. - Температура выше 37 не поднималась. Госпитализированы для выяснения диагноза и проверки в лабораторных условиях.

Мы писали и о других госпитализациях для проверки на коронавирус. Несколько дней назад в Беларусь вернулась минчанка Марина с подругой и решила удостовериться,что здорова.

- Вряд ли мы носители опасного коронавируса, но хочется быть уверенным на 100 %, что мы здоровы. Не хочется, чтобы из-за нас в стране началась эпидемия, - говорила "Комсомолке" Марина. - Поэтому мы обратились в инфекционную больницу. Там нам сказали, что надо идти в свою поликлинику. Но в итоге нас все-таки госпитализировали. Сейчас мы с подругой находимся вдвоем в одном боксе.

По результатам оказалось, что у Марины воспаление легких.

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