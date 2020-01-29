2020-01-29T19:09:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Кобрине ГАИ остановила водителя-бесправника, а его пассажир обматерил гаишника и полез в драку

Хулигана скрутили и надели наручники
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
На сотрудника ГАИ напал пьяный пассажир.На сотрудника ГАИ напал пьяный пассажир.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Нападение на сотрудника при исполнении произошло в районном центре на Брестчине во вторник, 28 января. Об этом сообщила пресс-служба МВД на официальном сайте.

Инцидент случился в конце рабочего дня, примерно в 17.20 часов. Патрулируя городские улицы, инспекторы остановили для проверки документов легковой «Ауди 100». За рулем иномарки оказался 43-летний кобринец, правда, прав мужчину за «пьяное вождение» лишили еще в 2010 года.

– Нарушитель вел себя довольно спокойно, а вот его пассажир – 33-летний хозяин легковушки был в пьяном состоянии и повел себя агрессивно. Почти сразу после остановки авто, он выскочил из машины, вышел на проезжую часть и принялся грубо оскорблять инспектора при исполнении. А затем хулиган попытался избить милиционера, – пояснили в пресс-службе.

Пьяного пассажира, безработного жителя Кобрина, который накануне отмечал очередные именины, сотруднику Госавтоинспекции помогли скрутить оказавшиеся рядом очевидцы: сотрудник МЧС и таксист.

– Буйный пассажир оторвал инспектору погон и нарукавник на куртке. Его доставили в РОВД, где экспертиза выявила 1,7 промилле алкоголя. Против задержанного возбуждено уголовное дело по обвинению в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел, – добавили в МВД.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подобные случаи не являются редким исключением: только в 2019 году было возбуждено свыше 250 уголовных дел по подобным инцидентам.

Нападение на сотрудника ГАИ в Кобрине. 28.01.2020г..Подробности - в телеграм-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" https://t.me/pressmvd/983

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пенсионерам и инвалидам разрешат торговать на рынках Минска бесплатно
Фотофакт. На трассе под Ивацевичами разбилась машина спасателей: есть пострадавшие
В прошлом году в Беларуси выявлено 50 тысяч заболевших раком: на тысячу больше, чем в 2018
Видеофакт. В Кобрине ГАИ остановила водителя-бесправника, а его пассажир обматерил гаишника и полез в драку
"Вернулись с острова". Двух могилевчан госпитализировали, чтобы проверить на коронавирус
Тройное ДТП в Минске: три человека госпитализированы
В Новогрудке в рыбных консервах обнаружили личинки гельминтов
Видеофакт: 9-летний мальчик угнал авто у папы, сел за руль... и поехал в школу!
31-летнего жителя Марьиной Горки убили, его тело ищут в реке
На 30 января объявлен оранжевый уровень опасности
Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн