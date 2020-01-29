Видеофакт. В Кобрине ГАИ остановила водителя-бесправника, а его пассажир обматерил гаишника и полез в драку

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Нападение на сотрудника при исполнении произошло в районном центре на Брестчине во вторник, 28 января. Об этом сообщила пресс-служба МВД на официальном сайте.

Инцидент случился в конце рабочего дня, примерно в 17.20 часов. Патрулируя городские улицы, инспекторы остановили для проверки документов легковой «Ауди 100». За рулем иномарки оказался 43-летний кобринец, правда, прав мужчину за «пьяное вождение» лишили еще в 2010 года.

– Нарушитель вел себя довольно спокойно, а вот его пассажир – 33-летний хозяин легковушки был в пьяном состоянии и повел себя агрессивно. Почти сразу после остановки авто, он выскочил из машины, вышел на проезжую часть и принялся грубо оскорблять инспектора при исполнении. А затем хулиган попытался избить милиционера, – пояснили в пресс-службе.

Пьяного пассажира, безработного жителя Кобрина, который накануне отмечал очередные именины, сотруднику Госавтоинспекции помогли скрутить оказавшиеся рядом очевидцы: сотрудник МЧС и таксист.

– Буйный пассажир оторвал инспектору погон и нарукавник на куртке. Его доставили в РОВД, где экспертиза выявила 1,7 промилле алкоголя. Против задержанного возбуждено уголовное дело по обвинению в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел, – добавили в МВД.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подобные случаи не являются редким исключением: только в 2019 году было возбуждено свыше 250 уголовных дел по подобным инцидентам.