В прошлом году в Беларуси выявлено 50 тысяч заболевших раком: на тысячу больше, чем в 2018

Директор по хирургии РНПЦ онкологии и медрадиологии рассказал, как выявляют онкологию и что делать, чтобы не заболеть

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Скрининг в Беларуси вывел раннюю диагностику онкозаболеваний на высокий уровень результативности: 80,7 – 90,7 процента. При этом ежегодно растет и число людей, которые приходят на процедуру ранней диагностики. Об этом проинформировала belta.by со слов Виктора Кохнюка, директора по хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

– В течение прошлого года в Беларуси проверились на рак молочных желез 75 тысяч женщин – почти на 25 процентов больше, чем год назад. Онкология была обнаружена у 0,5 процента из них, при этом у абсолютного большинства – 344 женщин это был рак нулевой, первой, второй стадий, – рассказал доктор Кохнюк.

Охотнее на раннюю диагностику стали приходить и мужчины: проверились на рак предстательной железы 138 тысяч – болезнь нашли у 884 пациентов; а на колоректальный рак (Прим.: который часто встречается, как и у мужчин, так и у женщин) обследовались 30 тысяч человек, обнаружен – у 81 пациента.

– Когда онкологическое заболевание диагностируется на ранних стадиях, значительно уменьшаются финансовые затраты на лечение, а результаты намного лучше. Хуже обстоит дело с диагностикой злокачественных опухолей, когда образования в «непростых» местах. Например, не первый год стремимся поменять ситуацию с диагностикой рака полости рта, болезнь обнаруживают в 40 процентов случаев только на четвертой стадии. Для этого проводим семинары, обучающие классы, должен быть результат, – пояснил представитель РНПЦ.

В 2019 году белорусские медики выявили 49,9 тысяч новых случаев рака (Прим.: на 1000 больше, чем в 2018 году). У мужчин чаще всего диагностировался рак предстательной железы, легкого, колоректальный рак. У женщин – рак молочной железы, колоректальный рак и рак матки. Всего в прошлом году на диспансерном учете состояло 318 тысяч пациентов, среди которых более половины – 160 тысяч состоят на учете 5 и более лет.

– Онкология в Беларуси излечивается хорошо – на мировом уровне, – констатировал директор по хирургии Виктор Кохнюк.

И посоветовал для профилактики колоректального рака снизить потребление животного жира. Например, есть приготовленное на пару или отварное мясо, а еще есть больше свежих овощей и фруктов.