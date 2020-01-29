2020-01-29T20:12:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. На трассе под Ивацевичами разбилась машина спасателей: есть пострадавшие

На зимней дороге водитель не справился с управлением
Надежда БУТОВИЧ
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Машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась в кювете. Фото: ГАИ Брест.Машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась в кювете. Фото: ГАИ Брест.
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Дорожно-транспортное происшествие с машиной МЧС произошло 29 января на территории Ивацевичского района, что в Брестской области.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Брестского областного исполкома, авария случилась рано утром, примерно в 09.40 часов, на 135 километре автотрассы направлением Брест – МинскРоссия.

– На автодороге М-1 (Е-30) на служебном «УАЗе» 42-летний водитель не справился с управлением авто, из-за чего машина оказалась в кювете, где произошло опрокидывание, – пояснили в пресс-службе.

В дорожной аварии кроме водителя пострадал и пассажир, 38-летний житель Бреста. Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу.

В ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все причины и обстоятельства. Правоохранители напоминают, что в зимний период на дороге необходимо соблюдать «зимний стиль вождения»: соответственно ситуации прогнозировать обстановку, выбирать безопасные дистанцию между ТС и скорость передвижения.

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