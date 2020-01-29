2020-01-29T20:51:36+03:00
Минск
КП Беларусь

Пенсионерам и инвалидам разрешат торговать на рынках Минска бесплатно

15 торговых площадок предоставят места для реализации фруктов и овощей
Надежда БУТОВИЧ
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Торговать бесплатно пенсионеры смогут только тем, что вырастили сами.Торговать бесплатно пенсионеры смогут только тем, что вырастили сами.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В белорусской столице для пенсионеров и людей с инвалидностью выделят места на городских рынках безвозмездно. Об этом belta.by рассказали в ГУ торговли и услуг Минского горисполкома.

– Для предоставления бесплатных мест на рынках между руководством горисполкома Минска и директорами столичных рынков были заключены соответствующие соглашения. Действовать они будут на протяжении всего года: до 31 декабря, – пояснили чиновники.

Какие условия для торговли на бесплатных местах?

Торговать на бесплатных площадках пенсионеры или инвалиды смогут только сельхозпродукцией (Прим.: до 20 килограммов в день), выращенной на личном земельном участке, выделенном под подсобное хозяйство, садоводство, огородничество.

– Чтобы получить бесплатное место для торговли претендент должен будет подтвердить свой льготный «статус», то есть предъявить соответствующее удостоверение и справку о происхождении продукции, – уточнили в Мингорисполкоме.

Предоставлять бесплатные места будут в 15 торговых точках: на «Комаровке», «Чижовском рынке», «Тутэйшым», «Востоке», «Свелте», «Велозаводском», Червенском рынке в Лошице, «Серебрянке», «Малиновке», «Ждановичах», «Раковском кирмаше», «Западном», «Уральском», «Курасовщинском» и на рынке «Уручье-3».

Кроме того, на «Московском» рынке организуется на бесплатной основе торговля сельхозпродукцией.

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Пенсионерам и инвалидам разрешат торговать на рынках Минска бесплатно
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