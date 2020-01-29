2020-01-29T21:17:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Брал из сейфа по $100-200»: за год пасынок потратил $5 тысяч из сбережений отчима

Молодой человек покупал себе вещи и гаджеты, развлекал друзей
Надежда БУТОВИЧ
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Парень тайком брал деньги на личные нужды из сейфа отчима.Парень тайком брал деньги на личные нужды из сейфа отчима.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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К правоохранителям Минска обратился сотрудник одной из строительных организаций города. Минчанин заявил, что у него из сейфа была украдена крупная сумма наличности в инвалюте. Об итогах расследования уголовного дела проинформировала пресс-служба МВД.

Оперативникам было известно, что деньги потерпевший прятал дома в личном сейфе. Доступ в квартиру и код от «тайника» знали всего несколько близких людей, среди которых и приемный сын минчанина.

– 18-летний пасынок попал в разработку. Выяснилось, что раньше он проживал в одной квартире с заявителем, поступив в колледж съехал с жилплощади, но время от времени приезжал в гости. А во время таких наездов частенько без дозволения «одолжал» крупные суммы, – сообщили в пресс-службе.

Отпираться фигурант не стал, в беседе со следователями признался, что в течение года, приезжая домой к отчиму брал у него из сейфа деньги: то 100, то 200 долларов. Деньги затем тратил на покупку одежды, развлечения с друзьями, покупку смартфона. Всего за год он украл и истратил примерно 5 тысяч долларов.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в крупной краже, дело направлено в СК на правовую оценку.

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«Брал из сейфа по $100-200»: за год пасынок потратил $5 тысяч из сбережений отчима
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