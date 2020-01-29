2020-01-29T21:50:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Быў такі час, загінуўшых хавалі у любым месцы»: в Глубокском районе нашли человеческие останки времен ВОВ

Местные жители говорят, что это пленный немец
Надежда БУТОВИЧ
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Погибшего немца похоронили в безымянной могиле за деревней. Фото: vg-gazeta.by.Погибшего немца похоронили в безымянной могиле за деревней. Фото: vg-gazeta.by.
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История произошла на днях в деревни Мамаи, что в Глубокском районе. Об этом сообщил местный ресурс vg-gazeta.by.

В милицию позвонили местные жители и рассказали, что экскаваторщик копал траншею недалеко от частного подворья под водопровод, ковш зачерпнул землю, и показались человеческие останки. Вместе с останками человека был найден предмет времен Второй мировой войны: чехол от немецкого противогаза образца 1939 года.

Похороненным на пустыре человеком, скорее всего, был пленный немецкий солдат, считают местные жители. Он получил ранение и отстал от группы, а позже скончался.

Экскаваторщик случайно нашел военное захоронение. Фото: vg-gazeta.by.

Экскаваторщик случайно нашел военное захоронение. Фото: vg-gazeta.by.

– Казалі, што раней тут немца пахавалі, але мы не ведалі дзе. Быў такі час, калі загінуўшых салдат маглі пахаваць у любым месцы, – пояснили сельчанки Лилия Прокофьевна Лысая и Прасковья Владимировна Дайлиденок.

На месте обнаружения «находки» работают сотрудники Глубокского и Шарковщинского райвоенкоматов, этнографы из музея Глубокого.

– Место захоронения в Мамаях будет тщательно обследовано, возможно, земля хранит и другие артефакты, – уточнил старший научный сотрудник музея Александр Хайновский.

Найденные останки отправили на экспертизу.

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«Быў такі час, загінуўшых хавалі у любым месцы»: в Глубокском районе нашли человеческие останки времен ВОВ
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