КП Беларусь
Лукашенко поручил договориться с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь
Такое поручение президент Беларуси дал правительству
Лукашенко поручил договориться с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Возможно, в скором времени в Беларусь будет поступать нефть из Казахстана.
Александр Лукашенко уже поручил белорусскому правительству начать ведение переговоров с Казахстаном на тему поставки нефти в Беларусь.
Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику, сообщает belta.by.
Ранее президент Беларуси уже упоминал Казахстан как страну, у которой есть потенциал для организации поставок нефти в нашу республику.