2020-01-30T09:38:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поручил договориться с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь

Такое поручение президент Беларуси дал правительству
Сергей ДЕМИДОВ
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Лукашенко поручил договориться с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь.Лукашенко поручил договориться с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Возможно, в скором времени в Беларусь будет поступать нефть из Казахстана.

Александр Лукашенко уже поручил белорусскому правительству начать ведение переговоров с Казахстаном на тему поставки нефти в Беларусь.

Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику, сообщает belta.by.

Ранее президент Беларуси уже упоминал Казахстан как страну, у которой есть потенциал для организации поставок нефти в нашу республику.

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