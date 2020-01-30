Футболисты брестского «Динамо» подрались с игроками «Слована»

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Казалось, ничто не предвещало такого замеса перед началом товарищеского матча в Турции.

В последнее время дела у чемпиона Беларуси идут не слишком гладко. Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Мариуполем», проиграло 3:0 киевскому «Динамо» и вчера, 29 января, наконец-то победило. Единственный гол во второй половине игры в ворота братиславского «Слована» забил Всеволод Садовский.

Но в концовке встречи Сергей Кисляк нарушил правила на футболисте «Слована» - тот упал на газон и в отместку ударил белорусского полузащитника ногой, за товарища вступился Павел Савицкий, уложивший обидчика на землю, а подбежавший Элис Бакай схватил оппонента за горло, сообщает pressball.by.

Разъяренных футболистов разнимали судьи и даже запасные игроки команд.